Владельцы турецких отелей задумались о повышении цен на отдых

Владельцы отелей на турецких курортах на фоне резкого роста туристического потока в 2017 году задумались о повышении цен на отдых.

Глава Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Эркан Ягджи рассказал, что всего в прошлом году страну посетили 32 млн туристов. Только в Анталию в 2017 году приехали на 56% больше россиян, чем годом ранее, передает Моя планета.

Такое резкое увеличение турпотока натолкнуло турецких отельеров на идею поднять цены для отдыхающих, сообщает The Hurriet Daily News.

«Нам нужно добиться хорошего баланса между доступными ценами и качественным сервисом. Необходимо сосредоточиться на вопросах ценообразования и обновить наши цены. Было бы неразумно резко повышать их. Мы должны постепенно их увеличивать», — рассказал Ягджи.