"Подводный Мордор" обнаружили недалеко от Австралии

Ученые опубликовали карту вулканического царства, похожую на карту Мордора из произведения Джона Р.Р. Толкиена «Властелин колец». Этот жуткий край скрывается под толщей воды в течение миллионов лет.

Район подводных вулканов, погребенный под морем к югу от Австралии, был обнаружен исследователями из Аделаидского университета в Австралии, Университета Абердина в Шотландии и учеными из CSIRO. Команда использовала 3D-моделирование сейсмического зондирования для измерения расположения глубинных структур.

Были определены 26 вулканов на глубине в 250 м под донным осадком. Некоторые из древних вулканов достигают высоты в 625 м и окружены несколькими лавовыми волнами. Ранее подобные объекты науке не встречались, передает Моя планета.

Исследование открыло уникальное представление о ландшафте, который был скрыт от человеческих глаз в течение миллионов лет, отметил Ник Шофилд из Абердинского университета.

По словам ученых, эти вулканы образовались от 50 до 44 млн лет назад, а по структуре лавовых отложений, распространенность которых достигает 34 км в длину и 15 км в ширину, можно предположить, что последнее извержение было 35 млн лет назад.

Лавовые потоки с течением времени образовали холмы, пропасти и острые скалы, сделав район похожим на карту Мордора — области из легендариума Джона Р.Р. Толкина, куда хоббиты несли Кольцо Всевластия для уничтожения в вулканическом жерле.