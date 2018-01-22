Самого маленького дикого кота Южной Америки спасли от гибели

У самых маленьких диких кошек в Америке, которым грозит вымирание, появилась надежда. Многие виды животных находятся под угрозой исчезновения. Обитающие в Южной Америке чилийские кошки, самые маленькие дикие хищники в регионе, — одни из них.

Животных, чья длина тела почти вдвое меньше, чем у домашней кошки, осталось всего 10 тысяч. Впрочем, недавно ученые выяснили, что все не так плохо, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Самые маленькие дикие кошки в Южной Америке обитают в центральной и южной частях Чили, а также в Аргентине. Длина тела чилийской кошки не превышает 75 сантиметров, а средний вес составляет 1,8–2,7 килограмма.

За последние 25 лет чилийские тропические леса, в которых обитали эти животные, вырубили почти на две трети. Это сказалось на популяции чилийских кошек, они стали вымирать или мигрировать в районы сосновых и эвкалиптовых плантаций.

На месте лесов, в которых обитали маленькие хищники, появились фермы. Окрестные земли начали активно обрабатывать, что привело к отстрелу чилийских кошек, которые в поисках пищи начали забредать на территории частных хозяйств и нередко разорять курятники.

Экологи начали бить тревогу, утверждая, что вскоре чилийских кошек на планете не останется. Впрочем, биологи из британского Университета Кента говорят, что это не так. Согласно последним наблюдениям, чилийские кошки, вопреки опасениям зоозащитников, научились приспосабливаться к жизни в новых условиях.

Маленькие хищники научились добывать пищу и прятаться вблизи крупных сельскохозяйственных угодий, где шанс столкнуться с человеком не такой большой, как возле небольшой фермы, передает Вести.ру.

В последнее время установленные в южноамериканских лесах и на фермах камеры начали фиксировать все больше чилийских кошек, которые охотятся в ночное время.

Биологи утверждают, что это открытие позволит начать работу по сохранению популяции самых маленьких хищников региона.