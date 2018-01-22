Диагноз не подтвердился: в Молдове нет больных корью

Случаи заболевания корью в Молдове не подтвердились. Об этом заявил глава управления здравоохранения Михай Молдовану.

"Хочу довести до вашего сведения, что в Республике Молдова, дети получили прививки в соотвествии с госпрограммой, которая выполнена более чем на 95%", сказал глава управления здравоохранения Михай Молдовану.



Ранее в больницу с подозрением на корь госпитализировали двоих детей из села Тогатин. Между тем в соседней Украине с начала года зарегистрировали 1300 случаев этим заболеванием. А в Румынии только на прошлой неделе инфекцией заразились 86 человек. В сложившейся ситуации столичные власти настаивают на проведении кампании по вакцинации детей.



"Мы должны призвать всех родителей привить детей, особенно от кори. Поскольку есть случаи летальных исходов от этой болезни. Мы обязаны провести кампанию по вакцинации детей", - заявила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Последний раз случаи заболевания корью в Молдове зафиксировали в 2012 году. Недуг обнаружили у детей, приехавших из-за границы.