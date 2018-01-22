Созданы овощи, способные расти на Марсе

Ирландские учёные-селекционеры создали особые семена овощей, способные расти в условиях почвы Марса. В ближайшее время овощи, выращенные учёными из Технологического университета Лимерика будут отправлены на антарктическую станцию для исследований в условиях низких температур.

Семена, а затем и рассада "марсианских" помидоров, огурцов, салата, шпината, а также клубники будут подвергаться всевозможным стресс-тестам в целях выявления недостатков селекции, пшет life.ru

Отличительной особенностью этих овощей является способность к сокращённому потреблению питательных веществ — им нужно совсем немного воды, состав почвы для "модифицированных" растений практически не важен и при низких температурах такие "плантации" не погибнут.