Заминированный мотоцикл взорвался на рынке в Таиланде

В провинции Яла на юге Таиланда взорвалась бомба, заложенная в мотоцикл. В результате инцидента погибло три человека, 18 пострадали, сообщает газета Bangkok Post.

По данным издания, мужчина припарковал мотоцикл возле мясной лавки на рынке. Владелица лавки хотела передвинуть мотоцикл, но он взорвался. В итоге она и покупатель, находившийся рядом, скончались в результате взрыва, пишет ren.tv

19 человек получили ранения и были госпитализированы. Один из них скончался в больнице.