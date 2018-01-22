Более 150 рейсов отменили в аэропорту Токио из-за сильных снегопадов

По меньшей мере 150 авиарейсов отменили в аэропорту Токио Ханэда из-за сильного снегопада, который обрушился на столицу Японии.

Отмена рейсов касается как самолетов, которые должны были вылететь из аэропорта, так и тех, что должны были туда прилететь.

Также известно, что снегопады в Японии привели к нарушению в работе железнодорожного транспорта, пишет ren.tv