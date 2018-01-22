Собчак собрала 100 000 подписей для регистрации на выборах президента РФ

Журналистка Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах президента России. Об этом сообщил глава сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев в понедельник, 22 января.

По его словам, 24 региона выполнили план, собрав более 2,5 тысячи подписей. В связи с "дополнительной выбраковкой на стадии в Москве" сбор продолжается, планируется набрать 130-140 тысяч подписей, пояснил Валеев.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Собчак будет участвовать в них в качестве кандидата от партии "Гражданская инициатива", напоминает dw.com.