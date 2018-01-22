Владелец отеля пристыдил блогера за просьбу о бесплатном размещении

Владелец расположенного в Дублине отеля Charleville Lodge Пол Стенсон публично пристыдил британского блогера Эллу Дарби, попросившую о бесплатном номере на пять дней взамен на упоминания гостиницы в роликах на YouTube-канале и в Instagram.

Дарби направила на адрес отеля письмо, попросив бесплатно предоставить ей и ее молодому человеку номер с 8 по 12 февраля. В обмен она предложила упомянуть об отеле на YouTube-канале с 87 000 подписчиков и в Instagram с 76 000 подписчиков. Письмо блогера и отрицательный ответ на него Стенсон разместил на странице в Facebook другого своего заведения — The White Moose Cafe. Владелец гостиницы предположил, что «для отправки такого электронного письма требуется много смелости и не очень много самоуважения».

Кроме того, в следующем посте The White Moose Cafe Стенсон сообщил, что отныне запрещает блогерам посещать его заведения. «Возможно, если бы вы нашли настоящую работу, вы могли бы оплачивать товары и услуги, как и все остальные», — говорится в сообщении отельера.

Хотя Стенсон не опубликовал личные данные Дарби, пользователи Сети все равно раскрыли имя отправителя письма, после чего блогер опубликовала 17-минутный ролик, в котором рассказала, что за все три года своей деятельности никогда не получала таких грубых ответов. Кроме того, по словам блогера, теперь она получает угрозы от незнакомых людей в интернете, передает Моя планета.

«Мне так отвратительно говорить об этом... как 22-летняя девушка, которая ведет свой бизнес из своего дома, я не чувствую, что сделала что-то не так [попросив о бесплатном пребывании в отеле]», — заявила Дарби.

Издание NYmag отмечает, что вряд ли в этой истории есть победители и проигравшие, поскольку, несмотря на конфликт, в итоге отель получил бесплатный пиар, а у Дарби появилась масса новых зрителей и больше рекламы, чем когда-либо в ее карьере.