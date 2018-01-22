Канцлер Германии Ангела Меркель, также возглавляющая Христианско-Демократический союз (ХДС), в воскресенье, 21 января, приветствовала решение съезда социал-демократов о начале коалиционных переговоров по формированию правительства.
По мнению Меркель, переговоры следует начать "очень быстро", однако предполагаемую дату не обозначила, отмечает dw.com.
Во время переговоров возникнет еще "большое количество вопросов, которые потребуется детально прояснить", сказала Меркель. Для этого, "несомненно, снова потребуются интенсивные консультации", - добавила канцлер. В понедельник, 22 января, ХДС вместе со своим партнером Христанско-Социальным союзом (ХСС) намерены совместно определить "основные направления переговоров".
Ранее в воскресенье внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии проголосовал за проведение официальных переговоров о создании "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС. За такое решение проголосовали 362 из 642 делегатов съезда, проходящего в Бонне. Против высказались 279 участников съезда. Ожидается, что основой для коалиционных переговоров станет 28-страничный итоговый документ, принятый участниками предварительных консультаций в середине января.
Комментарии
- 82% мирового богатства владеет 1% населения Земли
- ЕС создает всемирный список контрафакта и пиратства
- В Абу-Даби будут штрафовать остановившихся на обочине для молитвы водителей
- Тысячи голодных обезьян разорили две деревни в Таиланде
- В Токио впервые прошли учения по эвакуации на случай ракетного удара
- Повышен уровень угрозы извержения вулкана Майон
- Собчак собрала 100 000 подписей для регистрации на выборах президента РФ
- В прошлом году каждые два дня в мире "рождался" новый миллиардер
- Заминированный мотоцикл взорвался на рынке в Таиланде
- В Азербайджане задержали группировку, вывезшую свыше 80 миллионов долларов
- Робота "уволили" из супермаркета
- 82% мирового богатства владеет 1% населения Земли
- ЕС создает всемирный список контрафакта и пиратства
- В Абу-Даби будут штрафовать остановившихся на обочине для молитвы водителей
- Два года работы кабмина: ежегодный экономический рост составил 4%
- На трассе в Оргеевском районе обнаружили мертвого мужчину
- Сильвия Раду грозит отставкой чиновникам, которые не принимают меры по расчистке тротуаров
- Синоптики: морозы в Молдове усилятся
- При нападении на отель в Кабуле погибли семь украинцев
- Лидер Приднестровья считает, что признание независимости вопрос времени
- Ренато Усатый поддерживает голодающих однопартийцев, поедая морепродукты
- Гнать его надо оттуда! - Ната Албот раскритиковала Ренато Усатого
- Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа
- Снежный коллапс: что сейчас происходит в Молдове
- Ксенофон Ульяновский, отец министра иностранных дел, отказался рассматривать дело Шора
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW