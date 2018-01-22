Меркель приветствовала решение СДПГ о начале коалиционных переговоров

Канцлер Германии Ангела Меркель, также возглавляющая Христианско-Демократический союз (ХДС), в воскресенье, 21 января, приветствовала решение съезда социал-демократов о начале коалиционных переговоров по формированию правительства.

По мнению Меркель, переговоры следует начать "очень быстро", однако предполагаемую дату не обозначила, отмечает dw.com.

Во время переговоров возникнет еще "большое количество вопросов, которые потребуется детально прояснить", сказала Меркель. Для этого, "несомненно, снова потребуются интенсивные консультации", - добавила канцлер. В понедельник, 22 января, ХДС вместе со своим партнером Христанско-Социальным союзом (ХСС) намерены совместно определить "основные направления переговоров".

Ранее в воскресенье внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии проголосовал за проведение официальных переговоров о создании "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС. За такое решение проголосовали 362 из 642 делегатов съезда, проходящего в Бонне. Против высказались 279 участников съезда. Ожидается, что основой для коалиционных переговоров станет 28-страничный итоговый документ, принятый участниками предварительных консультаций в середине января.