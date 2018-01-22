В понедельник в эмирате Фуджейра произошёл крупный пожар — в доме от отравления дымом погибли семь детей, передает РИА Новости

"Мы проинструктировали службы гражданской обороны ОАЭ немедленно обеспечить установку всех необходимых пожарных систем в домах эмиратцев. Система соединит дома напрямую с гражданской обороной. Правительство возьмёт на себя расходы на установку систем тем, у кого недостаточно средств для этого",- написал шейх Мухаммед на своей странице в Twitter.

Пожар, унёсший жизни детей, произошёл в понедельник утром. Службы гражданской обороны получили звонок от матери детей, которая проснулась от запаха дыма. Когда службы прибыли на место происшествия, дети уже были мертвы. Причина пожара выясняется.