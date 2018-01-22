Синоптики: морозы в Молдове усилятся

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, будет морозно, возможны осадки в виде небольшого снега.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 5 до — 1 С.

В ближайшие дни, 23 и 24 января характер метеокартины изменится — ночью ожидаются морозы — до минус 14 С. Температура воздуха днем сохранится примерно в таких же градусах — от минус 5, до минус 2.

А вот в утренние часы и вечерние начнет морозить серьезно, от минус пяти до минус девяти, в среду и четверг столбик термометра покажет минус 14, сообщает sputnik.md