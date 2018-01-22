В настоящее время на имя троих молдавских граждан составлены протоколы в связи с нарушением пограничного режима для охоты, незаконным хранением оружия и боеприпасов. Задержания состоялись в конце прошлой недели, после получения оперативной информации, сообщает NOI.md.

В первом случае, по направлению к населенным пунктам Медвежа-Подвиревка, на расстоянии около 50 метров от линии границы, пограничники заметили человека, ставившего различные капканы. На месте был задержан 45-летний гражданин Молдовы, житель села Медвежа Бричанского района. Затем были обнаружены два установленных самодельных капкана. Кроме того, в ходе проверки его рюкзака нашли еще 4 капкана и предметы, необходимые для их установки.



Второе задержание произошло около села Гырбова Окницкого района, где команда пограничной полиции потребовала остановить транспортное средство «Нива 2121» с молдавскими номерами. Водитель не послушался и направился, ускоряясь, к ближайшей лесной полосе, пытаясь в ней спрятаться. Тем не менее, пограничникам удалось поймать двух жителей села Гырбова в возрасте 28 лет и 31 года, которые бросили транспортное средство.



При осмотре автомобиля в багажнике была обнаружена застреленная косуля. В то же время, примерно в 10 метрах от места, где был брошен автомобиль, обнаружено огнестрельное оружие без названия. Сопроводительных документов на оружие и транспортное средство у задержанных не оказалось.



