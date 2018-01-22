Как сообщает noi.md, на прошлой неделе были предотвращены 53 попытки нарушения таможенного законодательства. В то же время было запротоколировано 25 правонарушений и наложены штрафы на сумму 82 424 леев.

Транспортный поток составил 71 156 пересечений. Наибольший поток транспорта наблюдается на молдо-румынской границе, а самыми востребованными КПП остаются "Леушены" и "Скуляны" –13 981 и соответственно 12 099 пересечений.