В Германии объявили перепись средневековых замков

В Германии решили пересчитать и описать все средневековые замки и укрепления, от тех, что прекрасно сохранились и продолжают функционировать, до поросших травой развалин. Заниматься этим будет Европейский институт замков.

По мнению ученых, всего а ФРГ может оказаться не менее 25 тысяч подобного рода достопримечательностей. В трех федеральных землях перепись уже почти закончена - в Рейнланд-Пфальце, Северном Рейне - Вестфалии и Сааре, а в целом по стране перепись замков может занять десятки лет, передает newsru.com.

Самым знаменитым германским замком, безусловно, является Нойшванштайн, построенный баварским королем Людвигом II в XIX веке. Одним из самых необычных называют замок Пфальцграфенштайн XIV века, который находится на 546-м рейнском километре около города Кауба. Марбургский замок, немало впечатливший Михайло Ломоносова, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, в 1990-е годы японцы хотели купить его и перевести на остров Мияко, но сделка не состоялась.

Нюрнбергская крепость Кайзербург с расположенным на ее территории замком на протяжении столетий была местом, в котором вершилась немецкая история. В Вартбурге Лютер переводил Новый завет, а в крепости Альтенбург работал Эрнст Гофман.