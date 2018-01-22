Моря, как на Земле: ученые получили полную карту спутника Сатурна

Астрономы Корнельского университета в США создали самую полную карту Титана и раскрыли его новое неожиданное сходство с Землей. Для получения карты ученые проанализировали множество снимков с аппарата Cassini, сообщает Science Alert.

Во всей Солнечной системе только на Земле и на Титане имеются настоящие моря и текут реки, идет испарение с поверхности, выпадают осадки – словом, есть полноценный круговорот жидкости. Только на спутнике Сатурна в роли жидкости выступает не вода, а метан.

Проанализировав данные, которые были получены радарами зонда Cassini, за несколько месяцев до того, как космический аппарат сгорел в атмосфере Сатурна, ученые обнаружили, что три моря на Титане (Лигее, Кракен и Пунг) имеют общую эквипотенциальную поверхность, которую на Земле принято называть "уровень моря". То есть существует обмен жидкостью между этими морями

"Мы измерили высоту водной поверхности небесного тела, расположенного в 930 млн миль от Солнца с точностью около 40 см. Благодаря этой потрясающей точности мы смогли заметить, что уровень моря плавно меняется в пределах 11-метровой высоты, что соответствует изменениям гравитации", - говорит ведущий автор исследования, астроном Алекс Хейс из Корнельского университета.

Также ученые обнаружили, что более мелкие резервуары — озера на Титане — также сообщаются между собой под поверхностью и имеют общий для всех объем жидкости. Возможно, в этом случае речь идет о подземных каналах.

"Мы не видим никаких пустых озер, которые находятся ниже заполненных озер, потому что, если они будут находиться ниже этого уровня, они будут заполнены. Это говорит о том, что под поверхностью есть каналы, и озера соединены друг с другом", - говорят авторы работы.

Ученые обратили внимание еще на одну особенность озер Титана. Большинство из них расположены в глубоких котлованах, как будто в поверхность Титана вдавили гигантскую форму и вынули грунт. Озера окружены высокими хребтами и своим строением напоминают карстовые пещеры на Земле, пишет nv.ua