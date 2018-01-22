Врачи: продукты без глютена потенциально опасны для здоровых людей

Продукты без глютена стали популярны в последние годы. Как отмечает The Health Site со ссылкой на открытие Университета Хартфордшира, состав подобных продуктов особо не отличается от состава обычных продуктов. А иногда они даже сильно проигрывают с этой точки зрения.

Эксперты подчеркивают: если у человека диагностирована непереносимость глютена, то имеет смысл обратить внимание на продукты без этого элемента. Однако нет никаких оснований полагать, что продукты без глютена составляют более полезную версию обычных продуктов для здоровых людей.



Более того, анализ показал: в продуктах без глютена больше сахара, соли и насыщенных жиров, чем в обычных версиях. Плюс, в них снижено содержание клетчатки и белка. К тому же, продукты без глютена стоят на порядок больше (разница в цене составляет более 150%). По мнению специалистов, постоянное потребление продуктов без голютена может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний у обычных людей, передает meddaily.ru.