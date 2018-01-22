В столице Афганистана похищена сотрудница миссии ООН с ребенком

Один человек убит и двое похищены в ходе вооруженного нападения на автомашину миссии ООН в Кабуле рано утром в понедельник, 22 января, сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на источник в МВД страны.

"По данным источника, нападение произошло около 6 часов утра. "Была похищена женщина и ее ребенок, один человек - вероятно, водитель, - был убит", - сообщил собеседник издания. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла ответственность за нападение, передает newsru.com.



20 января в Кабуле произошло нападение террористов на гостиницу Intercontinental. Боевики открыли огонь по посетителям. Террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал. Власти провели штурм отеля, уничтожив боевиков.



По данным МВД Афганистана, в результате нападения на отель были убиты 18 человек, включая 14 иностранцев. В числе погибших оказались семеро граждан Украины, подтвердили в МИД Украины. Ответственность за нападение взяли на себя боевики "Талибан".