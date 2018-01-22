СМИ: принц Гарри не пригласит на свою свадьбу ни Трампа, ни Обаму

Принц Гарри, несмотря на дружеские отношения с 44-м президентом США Бараком Обамой, не пригласит его на свою свадьбу, запланированную на 19 мая, из опасений, что его опрометчивые действия могут привести к дипломатическому скандалу.

Дело в том, что по принятому этикету пятому по счету наследнику британского престола пришлось бы звать на церемонию его бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл нынешнего американского лидера Дональда Трампа, чего он не хочет делать, сообщает The Daily Mail.

"Президент Трамп не будет приглашен, потому что свадьба рассчитана только на друзей и членов семьи", - сообщил источник. По его словам, если бы Обаме выслали приглашение, это могло бы выглядеть как оскорбление Трампа, а принц не хочет обострения отношений между Трампом и британскими властями, передает newsru.com.

По словам источников, приглашение Обамы могло бы настроить Трампа против британцев. В начале января стало известно, что американский лидер отменил визит в Великобританию, намеченный на февраль.

Ожидалось, что глава Белого дома примет участие в церемонии открытия нового здания посольства США в Лондоне. Сам Трамп, комментируя отмену поездки, сообщил, что решение было принято из-за того, что он не одобряет действия администрации Обамы, за гроши продавшей здание посольства США в Лондоне, размещенное в прекрасном месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за 1,2 млрд долларов.

СМИ писали, что в действительности Трамп побоялся массовых протестов против него в Великобритании в случае его приезда. Ранее в Лондоне высказывали недовольство жесткой антииммигрантской риторикой и политикой президента США.

До этого принц Гарри на вопрос журналистов, пригласит ли он Обаму на свою свадьбу, честно признался, что пока не знает. Он уточнил, что списки гостей еще не составлялись.

