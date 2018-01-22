Современные технологии уже позволяют накормить всех, поэтому главной угрозой в будущем будет не голод, а качество продовольствия, рассказала в интервью "Российской газете" руководитель московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) доктор экономических наук Евгения Серова.
"Да, продовольствие есть. Но либо не там, где нужно, либо люди не могут приобрести еду - не на что ее купить. Если вы сравните стратегическую задачу прежней повестки дня ФАО - справиться с хроническим голодом - и сегодняшние приоритеты устойчивого развития, то заметите, что в этот раз поставленная перед нами цель более амбициозна. Прежде ставилась задача сократить масштабы голода наполовину, а сейчас мы нацелены на его полное искоренение", - пояснила эксперт.
Кроме того, отметила она, появилось еще две цели: "обеспечить качество питания и его безопасность и устойчивость сельского хозяйства".
Кроме того, в мире ближайшего будущего антибиотики с большой вероятностью утратят свою способность защищать от болезней, а пищу будут производить на основе отходов нефтепереработки. "С ростом глобального производства продуктов питания растут и риски безопасности продовольствия. Это довольно новая и сложная проблема", - заметила Серова.
Эксперт ФАО также считает, что людям нужно такое производство, которое оставляет ресурсы для будущих поколений, пишет newsru.com
При существующем подходе скоро потребуется на 50% больше земли, воды и так далее. "Где мы возьмем эти ресурсы? Но если мы хотя бы наполовину сократим наши потери, то увеличить производство нужно будет только на 28%", - заметила Серова.
Для этого нужно работать с общественным сознанием. Современная концепция устойчивого развития - это в том числе и массовое сознание всего человечества, подчеркнула эксперт. Люди должны осознать, что продолжать прежнюю экономическую парадигму роста уже невозможно - на нее нет мировых ресурсов.
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авторы издания DW