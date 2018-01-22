Николас Кейдж растратил 150-миллионное состояние

Голливудский актер Николас Кейдж растратил 150-миллионное состояние, купив десятки квартир и домов по всему миру. Будучи актером высшего эшелона в 2000-х годах, Кейдж успел сколотить многомиллионное состояние, но не смог сохранить и приумножить свое богатство.

Журналисты подсчитали, что за семь лет Кейдж потратил на недвижимость большую часть своего капитала. Инвестиции в жилье оказались крайне неудачными и во время кризиса особняки значительно упали в цене. Кейдж также слывет неслыханным транжирой, умудряясь много тратить и на довольно странные вещи. Так, он стал счастливым обладателем черепа динозавра, "дома с привидениями" или усохших голов африканских пигмеев.

В какой-то момент Кейдж владел 15 домами, в том числе 25-миллионным особняком на набережной в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, загородным поместьем стоимостью 15,7 миллиона долларов в Ньюпорте, Род-Айленд, и особняком за 8,5 миллиона долларов в Лас-Вегасе. Другие покупки включали шале в Аспене и дома в Сан-Франциско, Нью-Йорке и на Венецианском пляже.

Он также приобрел печально известный особняк LaLaurie в Новом Орлеане в 2006 году за 3,45 миллиона долларов. Согласно легенде, дом с привидениями принадлежал женщине по прозвищу "мадам Лалори". Серийная убийца в 1800-х годах там пытала и лишала жизни рабов. При покупке особняков актер особо не торговался, ведь он получал внушительные гонорары и в середине 2000-х годов входил в пятерку наиболее высокооплачиваемых звезд Голливуда.

Однако после мощного финансового и ипотечного кризиса, который потряс Америку в 2008 году, эти особняки и имения в несколько раз потеряли в цене. В результате недвижимость Кейджа сейчас оценивается максимум в 25 миллионов долларов - шестую часть первоначальной цены. Однако проблема состоит еще и в том, что на эти дома не находится покупателей, пишет newsru.com

На пике славы актер тратил деньги направо и налево, скупая "раритеты", приводившие в изумление его родных и близких. Так, с непонятной целью он приобрел усохшие головы африканских пигмеев, поверив в предание, что их владелец забирает силу этих невысоких, но злых воинов. Еще одной неудачной покупкой стало приобретение черепа динозавра. Как говорят, Кейдж хотел перещеголять своего приятеля, Леонардо ди Каприо, который в свое время стал обладателем скелета тираннозавра за семь миллионов долларов. Позже выяснилось, что артефакт стоимостью 276 тысяч долларов был украден, и Кейдж должен вернуть его монгольскому правительству.

Еще одним пристрастием актера стали "вложения в хищников": он купил две кобры породы albino king за 270 тысяч долларов, потратил 150 тысяч долларов на покупку осьминога, а вскоре купил им в компанию акулу и крокодила. Все животные в итоге не выдержали жизни в неволе.

Привыкший жить на широкую ногу актер испытывает недостаток в деньгах и все больше, по уверению знакомых, погрязает в долгах. Сейчас 54-летний актер цепляется за любую работу, чтобы расплатиться по счетам. За небольшие гонорары он ездит на различные второсортные фестивали.