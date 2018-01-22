О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Николас Кейдж растратил 150-миллионное состояние
// фото: who.com.au
16:11, 22 Jan 2018
просмотров 153 | комментариев 0

Голливудский актер Николас Кейдж растратил 150-миллионное состояние, купив десятки квартир и домов по всему миру. Будучи актером высшего эшелона в 2000-х годах, Кейдж успел сколотить многомиллионное состояние, но не смог сохранить и приумножить свое богатство.

Журналисты подсчитали, что за семь лет Кейдж потратил на недвижимость большую часть своего капитала. Инвестиции в жилье оказались крайне неудачными и во время кризиса особняки значительно упали в цене. Кейдж также слывет неслыханным транжирой, умудряясь много тратить и на довольно странные вещи. Так, он стал счастливым обладателем черепа динозавра, "дома с привидениями" или усохших голов африканских пигмеев.

В какой-то момент Кейдж владел 15 домами, в том числе 25-миллионным особняком на набережной в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, загородным поместьем стоимостью 15,7 миллиона долларов в Ньюпорте, Род-Айленд, и особняком за 8,5 миллиона долларов в Лас-Вегасе. Другие покупки включали шале в Аспене и дома в Сан-Франциско, Нью-Йорке и на Венецианском пляже.

Он также приобрел печально известный особняк LaLaurie в Новом Орлеане в 2006 году за 3,45 миллиона долларов. Согласно легенде, дом с привидениями принадлежал женщине по прозвищу "мадам Лалори". Серийная убийца в 1800-х годах там пытала и лишала жизни рабов. При покупке особняков актер особо не торговался, ведь он получал внушительные гонорары и в середине 2000-х годов входил в пятерку наиболее высокооплачиваемых звезд Голливуда.

Однако после мощного финансового и ипотечного кризиса, который потряс Америку в 2008 году, эти особняки и имения в несколько раз потеряли в цене. В результате недвижимость Кейджа сейчас оценивается максимум в 25 миллионов долларов - шестую часть первоначальной цены. Однако проблема состоит еще и в том, что на эти дома не находится покупателей, пишет newsru.com

На пике славы актер тратил деньги направо и налево, скупая "раритеты", приводившие в изумление его родных и близких. Так, с непонятной целью он приобрел усохшие головы африканских пигмеев, поверив в предание, что их владелец забирает силу этих невысоких, но злых воинов. Еще одной неудачной покупкой стало приобретение черепа динозавра. Как говорят, Кейдж хотел перещеголять своего приятеля, Леонардо ди Каприо, который в свое время стал обладателем скелета тираннозавра за семь миллионов долларов. Позже выяснилось, что артефакт стоимостью 276 тысяч долларов был украден, и Кейдж должен вернуть его монгольскому правительству.

Еще одним пристрастием актера стали "вложения в хищников": он купил две кобры породы albino king за 270 тысяч долларов, потратил 150 тысяч долларов на покупку осьминога, а вскоре купил им в компанию акулу и крокодила. Все животные в итоге не выдержали жизни в неволе.

Привыкший жить на широкую ногу актер испытывает недостаток в деньгах и все больше, по уверению знакомых, погрязает в долгах. Сейчас 54-летний актер цепляется за любую работу, чтобы расплатиться по счетам. За небольшие гонорары он ездит на различные второсортные фестивали.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня возможны перемены. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День будет напряженным с самого утра. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Информационные пузыри - чему нельзя верить в соцсетях
Ксения Сафронова, Екатерина Крыжановская ,
авторы издания DW
Loading...