Голливудский актер Николас Кейдж растратил 150-миллионное состояние, купив десятки квартир и домов по всему миру. Будучи актером высшего эшелона в 2000-х годах, Кейдж успел сколотить многомиллионное состояние, но не смог сохранить и приумножить свое богатство.
Журналисты подсчитали, что за семь лет Кейдж потратил на недвижимость большую часть своего капитала. Инвестиции в жилье оказались крайне неудачными и во время кризиса особняки значительно упали в цене. Кейдж также слывет неслыханным транжирой, умудряясь много тратить и на довольно странные вещи. Так, он стал счастливым обладателем черепа динозавра, "дома с привидениями" или усохших голов африканских пигмеев.
В какой-то момент Кейдж владел 15 домами, в том числе 25-миллионным особняком на набережной в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, загородным поместьем стоимостью 15,7 миллиона долларов в Ньюпорте, Род-Айленд, и особняком за 8,5 миллиона долларов в Лас-Вегасе. Другие покупки включали шале в Аспене и дома в Сан-Франциско, Нью-Йорке и на Венецианском пляже.
Он также приобрел печально известный особняк LaLaurie в Новом Орлеане в 2006 году за 3,45 миллиона долларов. Согласно легенде, дом с привидениями принадлежал женщине по прозвищу "мадам Лалори". Серийная убийца в 1800-х годах там пытала и лишала жизни рабов. При покупке особняков актер особо не торговался, ведь он получал внушительные гонорары и в середине 2000-х годов входил в пятерку наиболее высокооплачиваемых звезд Голливуда.
Однако после мощного финансового и ипотечного кризиса, который потряс Америку в 2008 году, эти особняки и имения в несколько раз потеряли в цене. В результате недвижимость Кейджа сейчас оценивается максимум в 25 миллионов долларов - шестую часть первоначальной цены. Однако проблема состоит еще и в том, что на эти дома не находится покупателей, пишет newsru.com
На пике славы актер тратил деньги направо и налево, скупая "раритеты", приводившие в изумление его родных и близких. Так, с непонятной целью он приобрел усохшие головы африканских пигмеев, поверив в предание, что их владелец забирает силу этих невысоких, но злых воинов. Еще одной неудачной покупкой стало приобретение черепа динозавра. Как говорят, Кейдж хотел перещеголять своего приятеля, Леонардо ди Каприо, который в свое время стал обладателем скелета тираннозавра за семь миллионов долларов. Позже выяснилось, что артефакт стоимостью 276 тысяч долларов был украден, и Кейдж должен вернуть его монгольскому правительству.
Еще одним пристрастием актера стали "вложения в хищников": он купил две кобры породы albino king за 270 тысяч долларов, потратил 150 тысяч долларов на покупку осьминога, а вскоре купил им в компанию акулу и крокодила. Все животные в итоге не выдержали жизни в неволе.
Привыкший жить на широкую ногу актер испытывает недостаток в деньгах и все больше, по уверению знакомых, погрязает в долгах. Сейчас 54-летний актер цепляется за любую работу, чтобы расплатиться по счетам. За небольшие гонорары он ездит на различные второсортные фестивали.
Комментарии
- Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ на СТС
- Тома Круза и Джонни Деппа номинировали на "Золотую малину"
- Интервью с Рики Мартином довело журналистку до слез. ВИДЕО
- Гильдия киноактеров США назвала лучший фильм года
- Суд снизил взыскание с Первого канала из-за песни Цоя
- Майкла Дугласа обвинили в сексуальных домогательствах
- Вышедший из тюрьмы рэпер украл оружие, накупил марихуаны и снова сел
- Карманник украл у сына Газманова паспорт и 357 тысяч
- Появился трейлер фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"
- Зрители назвали сто лучших фильмов всех времен
- Робота "уволили" из супермаркета
- 82% мирового богатства владеет 1% населения Земли
- ЕС создает всемирный список контрафакта и пиратства
- В Абу-Даби будут штрафовать остановившихся на обочине для молитвы водителей
- Два года работы кабмина: ежегодный экономический рост составил 4%
- На трассе в Оргеевском районе обнаружили мертвого мужчину
- Синоптики: морозы в Молдове усилятся
- Сильвия Раду грозит отставкой чиновникам, которые не принимают меры по расчистке тротуаров
- При нападении на отель в Кабуле погибли семь украинцев
- Лидер Приднестровья считает, что признание независимости вопрос времени
- Ренато Усатый поддерживает голодающих однопартийцев, поедая морепродукты
- Гнать его надо оттуда! - Ната Албот раскритиковала Ренато Усатого
- Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа
- Снежный коллапс: что сейчас происходит в Молдове
- Ксенофон Ульяновский, отец министра иностранных дел, отказался рассматривать дело Шора
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW