В Токио впервые прошли учения по эвакуации на случай ракетного удара

В столице Японии Токио на фоне военной угрозы со стороны КНДР в понедельник, 22 января, прошли первые учения по организации эвакуации, основанные на сценарии вероятной ракетной атаки, сообщает агентство Kyodo.

Власти отметили, что тренировочная эвакуация должна показать людям, как им следует реагировать, если опасность запуска баллистической ракеты станет реальностью.

В частности, учения по эвакуации населения прошли в районе Бункё японской столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 350 человек приняли в понедельник участие в учениях в Токио по эвакуации населения на случай ракетной угрозы. Учения проводились по инициативе правительства Японии, противопожарной службы страны и администрации Токио, а также самого района Бункё.

По сценарию учений, некое государство запустило баллистическую ракету, и существует вероятность, что она пролетит над территорией Японии. Сработала правительственная система экстренного оповещения населения J-Alert, о чем известили уличные громкоговорители. Также соответствующее сообщение было разослано по мобильной связи участникам учений.

За отведенные пять минут жители должны были укрыться под землей - в переходах, на двух станциях метро, а также на парковке. Через пять минут после первого оповещения система J-Alert вновь активизировалась. Сообщалось, что ракета покинула воздушное пространство Японии. Кроме того, по сценарию на всех ветках токийской подземки было приостановлено движение поездов с целью проверки безопасности, пишет newsru.com

"Относительно проведенных учений я хотел бы выделить два главных момента, которые мы отработали. Первый из них - в какой форме лучше всего информировать население во время запуска баллистической ракеты, каким должно быть содержание экстренного сообщения. Второй - это непосредственно сам процесс эвакуации жителей в подземные помещения", - сказал журналистам представитель канцелярии премьер-министра Японии Хироюки Суэнага по окончании мероприятия.

В районе Бункё проживает около 210 тысяч человек. Здесь находятся одна из крупнейших в столице спортивных арен "Токио доум", торговые центры, парк развлечений и Токийский университет.

По наблюдению ТАСС, больше всего среди участников учений было людей пожилого возраста. Изначально планировалось, что их количество не превысит 250 человек, однако из-за большого количества желающих списки были дополнены.

Между тем не все положительно отреагировали на учения. За несколько дней до эвакуации в интернете появились призывы устроить акцию протеста. В результате перед зданием администрации Бункё собрались несколько десятков человек с плакатами "Скажи "нет" учениям по эвакуации", "Нет учениям военного времени", "Диалог, а не война". Активисты считают подобные тренировки "бессмысленными". По их версии, такая эвакуация только приближает военные действия и провоцирует их.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове из-за ракетной и ядерной программы КНДР остается крайне напряженной. В прошлом году Пхеньян провел испытания водородного заряда и межконтинентальной баллистической ракеты. Во время пусков 29 августа и 15 сентября две северокорейские ракеты пролетали над территорией Японии в направлении Тихого океана, из-за чего сработала система J-Alert.

В результате в нескольких японских городах в прошлом году прошли учения по эвакуации населения на случай ракетной угрозы. Но в Токио, где проживают 13,7 млн человек, такие тренировки до сих пор не проводились из-за возможных препятствий для транспорта и пассажиров метро.