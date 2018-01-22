В столице Японии Токио на фоне военной угрозы со стороны КНДР в понедельник, 22 января, прошли первые учения по организации эвакуации, основанные на сценарии вероятной ракетной атаки, сообщает агентство Kyodo.
Власти отметили, что тренировочная эвакуация должна показать людям, как им следует реагировать, если опасность запуска баллистической ракеты станет реальностью.
В частности, учения по эвакуации населения прошли в районе Бункё японской столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Около 350 человек приняли в понедельник участие в учениях в Токио по эвакуации населения на случай ракетной угрозы. Учения проводились по инициативе правительства Японии, противопожарной службы страны и администрации Токио, а также самого района Бункё.
По сценарию учений, некое государство запустило баллистическую ракету, и существует вероятность, что она пролетит над территорией Японии. Сработала правительственная система экстренного оповещения населения J-Alert, о чем известили уличные громкоговорители. Также соответствующее сообщение было разослано по мобильной связи участникам учений.
За отведенные пять минут жители должны были укрыться под землей - в переходах, на двух станциях метро, а также на парковке. Через пять минут после первого оповещения система J-Alert вновь активизировалась. Сообщалось, что ракета покинула воздушное пространство Японии. Кроме того, по сценарию на всех ветках токийской подземки было приостановлено движение поездов с целью проверки безопасности, пишет newsru.com
"Относительно проведенных учений я хотел бы выделить два главных момента, которые мы отработали. Первый из них - в какой форме лучше всего информировать население во время запуска баллистической ракеты, каким должно быть содержание экстренного сообщения. Второй - это непосредственно сам процесс эвакуации жителей в подземные помещения", - сказал журналистам представитель канцелярии премьер-министра Японии Хироюки Суэнага по окончании мероприятия.
В районе Бункё проживает около 210 тысяч человек. Здесь находятся одна из крупнейших в столице спортивных арен "Токио доум", торговые центры, парк развлечений и Токийский университет.
По наблюдению ТАСС, больше всего среди участников учений было людей пожилого возраста. Изначально планировалось, что их количество не превысит 250 человек, однако из-за большого количества желающих списки были дополнены.
Между тем не все положительно отреагировали на учения. За несколько дней до эвакуации в интернете появились призывы устроить акцию протеста. В результате перед зданием администрации Бункё собрались несколько десятков человек с плакатами "Скажи "нет" учениям по эвакуации", "Нет учениям военного времени", "Диалог, а не война". Активисты считают подобные тренировки "бессмысленными". По их версии, такая эвакуация только приближает военные действия и провоцирует их.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове из-за ракетной и ядерной программы КНДР остается крайне напряженной. В прошлом году Пхеньян провел испытания водородного заряда и межконтинентальной баллистической ракеты. Во время пусков 29 августа и 15 сентября две северокорейские ракеты пролетали над территорией Японии в направлении Тихого океана, из-за чего сработала система J-Alert.
В результате в нескольких японских городах в прошлом году прошли учения по эвакуации населения на случай ракетной угрозы. Но в Токио, где проживают 13,7 млн человек, такие тренировки до сих пор не проводились из-за возможных препятствий для транспорта и пассажиров метро.
Комментарии
- 82% мирового богатства владеет 1% населения Земли
- ЕС создает всемирный список контрафакта и пиратства
- В Абу-Даби будут штрафовать остановившихся на обочине для молитвы водителей
- Тысячи голодных обезьян разорили две деревни в Таиланде
- Повышен уровень угрозы извержения вулкана Майон
- Меркель приветствовала решение СДПГ о начале коалиционных переговоров
- Собчак собрала 100 000 подписей для регистрации на выборах президента РФ
- В прошлом году каждые два дня в мире "рождался" новый миллиардер
- Заминированный мотоцикл взорвался на рынке в Таиланде
- В Азербайджане задержали группировку, вывезшую свыше 80 миллионов долларов
- Робота "уволили" из супермаркета
- 82% мирового богатства владеет 1% населения Земли
- ЕС создает всемирный список контрафакта и пиратства
- В Абу-Даби будут штрафовать остановившихся на обочине для молитвы водителей
- Два года работы кабмина: ежегодный экономический рост составил 4%
- На трассе в Оргеевском районе обнаружили мертвого мужчину
- Сильвия Раду грозит отставкой чиновникам, которые не принимают меры по расчистке тротуаров
- Синоптики: морозы в Молдове усилятся
- При нападении на отель в Кабуле погибли семь украинцев
- Лидер Приднестровья считает, что признание независимости вопрос времени
- Ренато Усатый поддерживает голодающих однопартийцев, поедая морепродукты
- Гнать его надо оттуда! - Ната Албот раскритиковала Ренато Усатого
- Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа
- Снежный коллапс: что сейчас происходит в Молдове
- Ксенофон Ульяновский, отец министра иностранных дел, отказался рассматривать дело Шора
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW