Тысячи голодных обезьян разорили две деревни в Таиланде

Макаки-крабоеды разорили две деревни в Таиланде, сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Сисакет. Более трех тысяч особей заполонили населенные пункты и проникли в дома местных жителей, где разбросали вещи и обчистили содержимое холодильников. Тайцы пытались сопротивляться "набегу", запирая окна и двери, однако упорные животные проникали через вентиляцию.

Кроме того, обезьяны добрались до буддийского монастыря и окрестных посевов, оставив население деревень без урожая, пишет РИА Новости.

Как поясняет издание, поведение макак объясняется быстрым ростом популяции, из-за которого животные исчерпали традиционные источники пищи.





