"Золотая молодежь" прокатилась по встречной полосе МКАД

В Сети появилось видео, на котором автомобиль едет по заснеженной встречной полосе МКАД. Ролик разместил на своей странице в Instagram водитель машины igorek_0063.

На записи молодой человек как ни в чем не бывало движется навстречу остальным автомобилистам. В комментарии к видео водитель потребовал принять закон, "расширяющий дороги".





Ролик также опубликовали в группе "золотой молодежи" majorka_777, где он набрал почти 19 тысяч просмотров.

"Ты что там МКАД суетишь", — говорится в одном из комментариев.

Как написал сам водитель, он просто увидел пробку и "передумал ехать туда".

Судя по аккаунту молодого человека в Instagram, он водит несколько автомобилей, в том числе BMW и Mercedes, пишет РИА Новости







