Создан первый синтетический вирус оспы

Канадские исследователи создали новый синтетический вирус, который поможет в разработке более эффективной вакцины против оспы. Но не всем в научном сообществе эта идея пришлась по вкусу.

Речь идёт о вирусе лошадиной оспы, с которым команда из Альбертского университета работает уже давно. Летом 2017 года стали известны первые результаты этого исследования, и тогда научное сообщество отнеслось к этой новости с неким скептицизмом, назвав вирус "джинном, выпущенным из бутылки".

Впрочем, сами учёные полагают, что эта работа имеет важнейшее значение. По их словам, она демонстрирует, что методы, основанные на использовании синтетической ДНК, могут применяться для улучшения мер общественного здравоохранения. К слову, для человека вирус лошадиной оспы не опасен.

Но крайне важно то, что он является ближайшим родственником чёрной (или натуральной) оспы — страшного заболевания, унёсшего сотни миллионов жизней. Оба входят в семейство поксвирусов – так называют патогены, которые являются возбудителями разных видов оспы у людей и животных, пишет vesti.ru

По словам главы научной группы Дэвида Эванса , подобные работы с синтетической ДНК могут революционизировать производство сложных биологических препаратов, включая рекомбинантные вирусы (то есть полученные при помощи генной инженерии).

Кроме того, новые методы не только поспособствуют разработке вакцин нового поколения, они также могут пригодиться для создания сложных синтетических вирусов. Последние могут использоваться, к примеру, для лечения рака, добавляет Дэвид Эванс.

Например, его команда ранее создала онколитический вирус для улучшения лечения рака мочевого пузыря. Правда, тогда использовались более традиционные технологии.

Авторы поясняют: они модифицировали вирус для выборочного уничтожения быстро делящихся раковых клеток. При этом сам по себе этот вирус безопасен для окружающих опухоль здоровых клеток.

Однако новые технологии открывают ещё большие перспективы: синтетические вирусы можно модифицировать как угодно. В скором времени они станут мощным инструментом в борьбе с онкологией и другими болезнями, уверены специалисты.

Результаты революционной и, пожалуй, провокационной работы канадских исследователей представлены в журнале PLOS One.