Новый Nokia Lumia получит камеру с пятью объективами

Компания HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, готовится выпустить смартфон Lumia с камерой, имеющей пять объективов, пишет Nokia Latest. По информации издания, устройство будет ориентировано на фотографов.

Помимо пяти объективов, смартфон должен быть оснащен двумя вспышками. Также ожидается, что он будет иметь характеристики флагмана.

Так, в основу устройства должен лечь топовый процессор Snapdragon 845. Работать оно будет под управлением операционной системы Android, пишет korrespondent.net

Остальные характеристики пока не сообщаются. По слухам, гаджет пока существует в виде прототипа. Релиз его должен состояться до конца 2018 года.