В столице на улице нашли маленького мальчика без присмотра

Пятилетнего ребенка нашли одного на улице в Кишиневе. Мальчик привлек внимание прохожей, которая сразу позвонила в полицию.

"На место происшествия выехал экипаж батальона оперативного реагирования и участковый. Полицейские нашли его родителей и выяснили, какой детсад он посещает".



Ребенок - из многодетной семьи, в которой несколько дней назад родился восьмой ребенок. Мать находится в роддоме, отец остался дома с младшими.





В детсаду говорят, что мальчика не приводили.



"Я сомневаюсь, что ребенка привели в группу. Воспитатель его не видела, значит, никто ей ребенка не передал", - сказала директор детсада Нина Мунтяну.



Отец, между тем, рассказал, что мальчик ходил в детсад неохотно. И что однажды он уже убегал - его нашли в соседнем дворе. В этом отец винит воспитателя.



" Не думаю, что его кто-то обидел. Но я не сижу с ними в группе и не вижу, что там происходит. Не могу однозначно ответить", отметила Нина Мунтяну.



Полиция выясняет все обстоятельства. За оставление ребенка без присмотра грозит штраф в 900 леев или 60 часов общественных работ.



