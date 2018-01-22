Количество общественного траспорта из села Пухой в Кишинев увеличат в два раза

Число микроавтобусов и автобусов, циркулирующих Пухой-Кишинёв, увеличили вдвое. Распоряжение отдал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Он встретился с компаниями-перевозчиками после того, как местные жители вышли на протест.

Число транспорта увеличили с шести до 12. Администраторы маршрутов добавили два автобуса по 45 мест, два - по 25 мест и два микроавтобуса по 18 мест. Власти также отметили, что и стоимость проезда может снизиться с 15 до 12 леев. А для детей до 12 лет проезд будет бесплатным.



"В часы-пик по маршруту будут ходить автобусы, которые смогут вместить более 30 пассажиров. Это распоряжение министерства экономики и инфраструктуры."



"В час-пик, то есть утром, в шесть-семь часов, едут более вместительные автобусы, по 45-50 мест. В них нормальные условия, не хуже тех, что в столице."



В начале января рейсы из села в Кишинёв отменили из-за нарушений, связанных с транспортировкой пассажиров. В селе Пухой проживают 3400 человек.



