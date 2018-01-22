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Два года работы кабмина: ежегодный экономический рост составил 4%
// фото: RTR Moldova
18:05, 22 Jan 2018
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Два года исполнилось со дня назначения правительства Павла Филипа. Ежегодный экономический рост с тех пор составил 4%. А внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС повлекло ряд масштабных реформ, которые позволили вернуть доверие иностранных партнеров.

"Все наши шаги были задуманы как меры по сближению с Европейским союзом. Прогресс на этом направлении очевиден", - сказал премьер-министр Павел Филип.

В сентябре 16 года Павел Филип сравнил Молдову со сломанной машиной, которую отремонтировали и направили по европейскому пути. Как следствие, прошлой осенью европарламент одобрил соглашение о макрофинансовой помощи Молдове в размере ста миллионов евро. Еще до этого была подписана программа сотрудничества с МВФ. Ее бюджет - 179 миллионов долларов. А Бухарест предоставил Кишиневу бюджетный кредит в 150 миллионов евро. 

"Для нас важна финансовая помощь Евросоюза. Но еще важнее - оказанное нам доверие", - отметил Павел Филип.

Правительство начало пенсионную реформу. Вышедшие на заслуженный отдых с 2001 по 11-й год уже получают больше. Валоризацию для ряда категорий провели раньше, чем планировалось, благодаря росту бюджетных поступлений. 

"Валоризация проводится каждый месяц, и как вы понимаете, подход к каждому пенсионеру индивидуален. Некоторые стали получать на 50% больше", - сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стелла Григораш. 

В приднестровском урегулировании после долгого застоя наметился прогресс. В ноябре для транспорта открыли мост между селами Гура Быкулуй и Бычок. Позже Кишинев и Тирасполь подписали протоколы о признании права собственности на сельскохозяйственные участки в Дубоссарсокм районе. Также на правом берегу стали признавать дипломы, выданные Тираспольским университетом. Кроме того, стороны договорились о восстановлении телефонной связи, а тираспольская администрация пообещала не создавать препятствий для школ с преподаванием на 
румынском языке. 

В ряде случаев правительству пришлось решать проблемы вместо городских властей. После апрельского снегопада премьер объявил в Кишиневе мобилизацию. За несколько дней в городе спилили поврежденные деревья и собрали обломанные ветки. 

Прошлым летом свалку в селе Бубуечь хотели закрыть, и из Кишинева перестали вывозить мусор. Компромисс нашли после вмешательства премьер-министра. 

Такая же ситуация недавно возникла в Бельцах. Местная мэрия расторгла контракт с предприятием, вывозившим мусор, и на улицах стали копиться отходы. Решением кабмина в Бельцы отправили карабинеров и коммунальщиков с дополнительной техникой. 

В самом правительстве тоже начали большую реформу. Вместо 16 министерств осталось девять. Затем провели кадровые перестановки, заменив семь министров. Как подчеркнул премьер, предвыборная кампания кабмин не затронет, и министры продолжат работу на благо жителей страны. 

А завершили год открытием первой в своем роде Рождественской ярмарки. По словам Павла Филипа, ее организовали по примеру больших европейских городов. Число посетителей ярмарки превысило миллион.




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