Два года исполнилось со дня назначения правительства Павла Филипа. Ежегодный экономический рост с тех пор составил 4%. А внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС повлекло ряд масштабных реформ, которые позволили вернуть доверие иностранных партнеров.
"Все наши шаги были задуманы как меры по сближению с Европейским союзом. Прогресс на этом направлении очевиден", - сказал премьер-министр Павел Филип.
В сентябре 16 года Павел Филип сравнил Молдову со сломанной машиной, которую отремонтировали и направили по европейскому пути. Как следствие, прошлой осенью европарламент одобрил соглашение о макрофинансовой помощи Молдове в размере ста миллионов евро. Еще до этого была подписана программа сотрудничества с МВФ. Ее бюджет - 179 миллионов долларов. А Бухарест предоставил Кишиневу бюджетный кредит в 150 миллионов евро.
"Для нас важна финансовая помощь Евросоюза. Но еще важнее - оказанное нам доверие", - отметил Павел Филип.
Правительство начало пенсионную реформу. Вышедшие на заслуженный отдых с 2001 по 11-й год уже получают больше. Валоризацию для ряда категорий провели раньше, чем планировалось, благодаря росту бюджетных поступлений.
"Валоризация проводится каждый месяц, и как вы понимаете, подход к каждому пенсионеру индивидуален. Некоторые стали получать на 50% больше", - сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стелла Григораш.
В приднестровском урегулировании после долгого застоя наметился прогресс. В ноябре для транспорта открыли мост между селами Гура Быкулуй и Бычок. Позже Кишинев и Тирасполь подписали протоколы о признании права собственности на сельскохозяйственные участки в Дубоссарсокм районе. Также на правом берегу стали признавать дипломы, выданные Тираспольским университетом. Кроме того, стороны договорились о восстановлении телефонной связи, а тираспольская администрация пообещала не создавать препятствий для школ с преподаванием на
румынском языке.
В ряде случаев правительству пришлось решать проблемы вместо городских властей. После апрельского снегопада премьер объявил в Кишиневе мобилизацию. За несколько дней в городе спилили поврежденные деревья и собрали обломанные ветки.
Прошлым летом свалку в селе Бубуечь хотели закрыть, и из Кишинева перестали вывозить мусор. Компромисс нашли после вмешательства премьер-министра.
Такая же ситуация недавно возникла в Бельцах. Местная мэрия расторгла контракт с предприятием, вывозившим мусор, и на улицах стали копиться отходы. Решением кабмина в Бельцы отправили карабинеров и коммунальщиков с дополнительной техникой.
В самом правительстве тоже начали большую реформу. Вместо 16 министерств осталось девять. Затем провели кадровые перестановки, заменив семь министров. Как подчеркнул премьер, предвыборная кампания кабмин не затронет, и министры продолжат работу на благо жителей страны.
А завершили год открытием первой в своем роде Рождественской ярмарки. По словам Павла Филипа, ее организовали по примеру больших европейских городов. Число посетителей ярмарки превысило миллион.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW