ЕС создает всемирный список контрафакта и пиратства

Еврокомиссия сегодня, 22 января, объявила публичные консультации для составления первого всемирного списка контрафакта и пиратства в рамках борьбы с хищением интеллектуальной собственности. Об этом говорится в коммюнике ЕК, сообщает Интерфакс-Украина.

"Цель состоит в том, чтобы определить рыночные площадки за пределами ЕС, где контрафакт, пиратство или другие формы хищения интеллектуальной собственности являются обычной практикой", - сказано в сообщении.

Контрольный список "будет основан на сообщениях заинтересованных сторон и поможет информировать потребителей, которые, возможно, покупают продукты на этих рынках, будет побуждать операторов и владельцев бизнеса бороться с нарушениями прав интеллектуальной собственности".

По данным Управления интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и ОЭСР, торговля контрафактной и пиратской продукцией в мире составляет около EUR338 млрд. ЕС несет от нее особенно тяжелые потери. Контрафактная и пиратская продукция составляет около 5% его импорта, или EUR85 млрд в год.

Мнения и предложения для публичных консультаций принимаются до 31 марта, пишет korrespondent.net