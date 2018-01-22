О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
ЕС создает всемирный список контрафакта и пиратства
// фото: Mind.ua
18:20, 22 Jan 2018
просмотров 83 | комментариев 0

Еврокомиссия сегодня, 22 января, объявила публичные консультации для составления первого всемирного списка контрафакта и пиратства в рамках борьбы с хищением интеллектуальной собственности. Об этом говорится в коммюнике ЕК, сообщает Интерфакс-Украина.

"Цель состоит в том, чтобы определить рыночные площадки за пределами ЕС, где контрафакт, пиратство или другие формы хищения интеллектуальной собственности являются обычной практикой", - сказано в сообщении.

Контрольный список "будет основан на сообщениях заинтересованных сторон и поможет информировать потребителей, которые, возможно, покупают продукты на этих рынках, будет побуждать операторов и владельцев бизнеса бороться с нарушениями прав интеллектуальной собственности".

По данным Управления интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и ОЭСР, торговля контрафактной и пиратской продукцией в мире составляет около EUR338 млрд. ЕС несет от нее особенно тяжелые потери. Контрафактная и пиратская продукция составляет около 5% его импорта, или EUR85 млрд в год.

Мнения и предложения для публичных консультаций принимаются до 31 марта, пишет korrespondent.net




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Активный, творческий день. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День вряд ли будет богат событиями. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня возможны перемены. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День будет напряженным с самого утра. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Информационные пузыри - чему нельзя верить в соцсетях
Ксения Сафронова, Екатерина Крыжановская ,
авторы издания DW
Loading...