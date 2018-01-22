82% мирового богатства владеет 1% населения Земли

В традиционном отчете международной благотворительной организации Oxfam, приуроченном к открытию международного экономического форума в Давосе, сказано, что состояние богатейших людей планеты за год выросло и теперь всего 1% населения Земли владеет почти 82% всех богатств.

При этом с 2016-го по 2017 год число миллиардеров беспрецедентно выросло. По данным организации, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами, передает newsru.com.

"Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка", - говорит директор Oxfam International Винни Бьяньима. 3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли.

Oxfam прогнозирует, что в мире будет расти недовольство неравенством, а это, в свою очередь, может привести к новым кардинальным политическим изменениям.

Oxfam в этой связи в очередной раз потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье "для всех".

