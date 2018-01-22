Робота "уволили" из супермаркета

В документальном шоу Би-би-си Six Robots & Us рассказали историю робота Pepper, которого поставили для обслуживания посетителей в флагманском магазине шотландской сети супермаркетов Margiotta. Робот по имени Фабио проработал около недели: его уволили из-за некомпетентности и опасений со стороны клиентов.

Модель Pepper широко применяется в различных областях: японские роботы уже становились доставщиками пиццы, экскурсоводами и консультантами. В шотландском магазине Фабио должен был предоставлять покупателям справочную информацию, рекламировать товары и рассказывать, где их найти. Владельцы сети Margiotta отметили, что в первые дни Pepper, которого называют «первым эмоциональным роботом», покорил всех шутками и предложениями обняться, передает tjournal.ru.

Однако с прямыми обязанностями он не справлялся. По информации Би-би-си, робот давал довольно бесполезные и общие ответы: на вопрос «где найти пиво?» он отвечал: «В отделе с алкоголем», а на вопрос «где сыр» предлагал поискать в холодильнике. Более подробных инструкций он не давал. Также из-за шума в магазине клиентам приходилось по нескольку раз повторять вопрос — Pepper не мог различить слова.

Через несколько дней Фабио переместили в мясной отдел и поставили ему только одну задачу — предлагать различные части свиной туши. Но робот проиграл конкуренцию продавцам-людям: пока они успевали обслужить 12 покупателей, японское устройство могло обслужить лишь двоих.

В итоге владельцы сети Margiotta заметили, что клиенты начали избегать «эмоционального робота». Его «уволили» и отправили в университет Heriot-Watt, который предоставил Pepper в рамках эксперимента. По словам директора лаборатории вуза доктора Оливера Лемона, сотрудники магазина за неделю успели привязаться к Фабио: один из них начал плакать, когда робота упаковали и увезли.