Ученые в Израиле расшифровали один из свитков Мертвого моря

Ученые Университета Хайфы в Израиле расшифровали одни из последних найденных частей свитков Мертвого моря, так называемых Кумранских рукописей.

Ученые собирали свиток из 60 фрагментов целый год, размер некоторых из них был меньше одного квадратного сантиметра.

Точный автор манускриптов неизвестен, однако ученые называют в качестве авторов секту ессеев, жившую в Иудейской пустыне.

Из свитка ученые смогли узнать больше о календаре, который использовала секта, а также название дней, обозначавших границы между временами года.

В рукописях также был обнаружен почерк второго рукописца, который предположительно исправлял ошибки за автором и вносил пояснения, пишет ВВС.

С 1947 года было найдено 900 фрагментов, выполненных древней иудейской сектой. Первые тексты нашли в пещерах Кумрана на побережье Мертвого моря.

Находки датируются по меньшей мере IV веком до н.э. Рукописи писались в основном на пергаменте и папирусе на древнееврейском и арамейском языках.

Поскольку значительную часть рукописей занимают библейские тексты (в основном, фрагменты книг Ветхого Завета), свитки называют старейшей сохранившейся копией Библии.

Частицы манускриптов собирали доктор Эшбал Ратсон и профессор Джонатан Бен-Дов из Университета Хайфы. Рукописи были зашифрованы, и некоторые из кусочков по размеру были меньше одного квадратного сантиметра.

В манускриптах можно найти как библейские тексты, так и записи о бытовой жизни. Например, о праздниках членов секты, которые жили по 364-дневному календарю. У них существовали фестивали муки, вина и масла, которые можно соотнести с еврейским праздником Шавуот.

Исследователи пришли к выводу, что секта использовала особое слово для обозначения перехода между временами года - текуфа. В современном иврите это слово означает "период".

Для расшифровки записей ученые использовали заметки на полях, которые второй рукописец делал на месте авторских пропусков. "Эти комментарии и помогли мне сложить паззл", - сказал Ратсон газете Haaretz.

Свитки Мертвого моря впервые нашли в Кумранских пещерах на побережье Мертвого моря в 1947 году. Первые рукописи нашел молодой бедуин-пастух, спустившийся в пещеру в поисках овцы.