В Японии сошла черная лавина: один человек погиб, 14- получили травмы. ВИДЕО

В Японии сняли на видео сход черной лавины, вызванной активностью вулкана Кусацу-Ширан на местном горнолыжном курорте. В результате инцидента погиб один человек и 14 людей получили травмы. Видео было опубликовано на Twitter-странице Mi2.

Сообщается, что после инцидента продолжаются поиски еще шести человек. В целом же из района были эвакуированы порядка ста человек.

Извержение вулкана Сиране произошло вблизи поселка Кусацу в центральной части Японии. Расположен вулкан в 150 километрах от Токио. Предполагается, что лавина могла быть спровоцирована выбросом газов и пепла из бокового кратера на склоне вулкана, пишет korrespondent.net