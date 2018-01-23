Умерла старейшая актриса Голливуда

Старейшая актриса Голливуда Конни Сойер умерла в возрасте 105 лет, сообщает TMZ.

Сойер скончалась в своем доме в Вудленд-Хиллз (штат Калифорния) после многолетней борьбы с раком. При этом точная причина смерти пока не установлена.

Первую роль актриса получила в 18 лет, всего за свою карьеру она снялась более чем в 140 картинах. Несмотря на то, что она больше была известна на телевидении, Сойер снялась в таких фильмах, как Когда Гарри встретил Салли, Тупой и еще тупее и Ананасовый экспресс.