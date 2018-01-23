В Италии стрелявший по прохожим мужчина покончил с собой

Житель итальянской коммуны Беллона, открывший огонь по прохожим с балкона собственной квартиры, совершил самоубийство, передает ANSA.

Инцидент произошел вечером 22 января. 47-летний мужчина начал стрелять по прохожим из ружья, ранив пятерых человек. Он также заявил, что убил свою жену.

Прибывшие на место полицейские начали вести переговоры с мужчиной. Спустя несколько часов они ворвались в квартиру стрелка, где нашли его серьезно раненным. Позже мужчина скончался. По данным полиции, он совершил самоубийство.