Американский фанат врезался в столб на радостях от победы любимой команды. ВИДЕО

Фанат американской футбольной команды Philadelphia Eagles повеселил пассажиров поезда, побежав за ним и врезавшись в столб. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Как отмечает филадельфийское издание The Inquirer, болельщик был слишком взволнован победой любимой команды над Minnesota Vikings.

В видео, снятом с платформы и собравшем уже более 150 тысяч просмотров, видно, что мужчина, после того как врезался в столб, задел поезд, однако сразу встал на ноги, сообщает РИА Новости

По данным СМИ, героя ролика зовут Джигард Десаи и никаких серьезных травм он не получил. "Да, я врезался в столб, но страсть никуда не делась. Это отражает страсть всего города. Мы хорошие фанаты", — заявил он.

В соцсетях бурно отреагировали на видео. Журналист Yahoo Sports опубликовал на своей странице в Twitter момент столкновения в замедленном действии. "Фанат Eagles, врезающийся в столб: блистательно. "Фанат Eagles, врезающийся в столб в супер-slo-mo: еще более блистательно", — написал он.







