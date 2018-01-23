Мэр индонезийского Матарама отрабатывает удары ногами на полицейских

Мэр индонезийского города Матарам Ахияр Абдух ударил свежеиспеченных полицейских, чтобы проверить их силу и выносливость, пишет Coconuts Jakarta.

Инцидент произошел на церемонии назначения новых сотрудников Агентства общественного порядка. Абдух, владеющий приемами кунг-фу и других единоборств, выстроил офицеров в ряд и нанес удар в грудь каждому.

После публикации в Сети видео вызвало волну критики. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что такое поведение недостойно чиновника уровня Абдуха.

"Хорошо еще, что у него штаны не порвались. Своим поведением он только выдал менталитет головорезов. Если он хотел продемонстрировать свою умственную и физическую силу, следовало бы больше выкладываться на работе, а не бить людей. Жаль, что офицеры не могли дать ему сдачи", — написал один из комментаторов.

Представители Агентства общественного порядка уже заявили, что поведение мэра является не показателем его агрессивности, а абсолютно нормальной практикой. По словам главы Агентства, полицейские "счастливы пройти такую проверку", пишет РИА Новости