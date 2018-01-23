Американского комика пытались избить микрофонной стойкой во время шоу

На американского комика Стива Брауна во время выступления в Южной Каролине напал один из зрителей.

Видео инцидента появилось на фейсбук-странице пользователя Тумики ЛаШа. "Я знаю только, что Стив Браун спросил его, в чем его проблема", — отметила она.

В роликах видно, как неизвестный сначала пытается драться голыми руками, затем начинает размахивать микрофонной стойкой, после чего берет в руки деревянный стул. Браун смог увернуться от большинства ударов. После этого охране все-таки удалось увести вышедшего из себя зрителя со сцены.