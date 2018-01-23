Исследование: чрезмерное употребление сахара может привести к нарушению работы внутренних органов

Чрезмерное употребление сахара негативно влияет на кровеносную систему и может привести к нарушению работы внутренних органов. К такому выводу пришли диетологи из Копенгагенского университета, чью работу публикует The Copenhagen Post.

В исследовании приняли участие мужчины, которые ежедневно на протяжении двух недель употребляли по 225 граммов сахара. В начале и конце эксперимента медики замеряли у добровольцев уровень кровоснабжения ног.

Результаты показали, что поступление крови в конечности снизилось на 17 процентов. При этом диетологи уверены, что от недостаточного притока крови также страдают важные внутренние органы вроде мозга и сердца, сообщает РИА Новости

Медики подчеркивают, как важно следить за тем, что человек ест и пьет. "Пол-литра колы время от времени не причинит вам никакого вреда, если вы едите здоровую пищу и придерживаетесь сбалансированной диеты", — говорит соавтор исследования Юлва Хеллстен.

"Однако если вы будете злоупотреблять сахаром как наши испытуемые, за 14 дней ваше кровообращение станет соответствовать тому, что мы наблюдаем у некоторых мужчин старше 65 лет", — подчеркнул профессор.