Подробности о пятилетнем мальчике, сбежавшего из детсадика

Вчера утром случайная прохожая нашла на пересечении улиц Соколень и Чеукарь пятилетнего мальчика. Ребенок был совершенно один, так что сердобольная женщина отвела его в полицию.

В скором времени выяснилось - малыш из многодетной семьи, сбежал из садика, куда утром его привела старшая сестра. Отец малыша в это время присматривал дома за младшими детьми, а мама была в роддоме 4 дня назад она произвела на свет восьмое чадо.

Однако, директор 159 детсада уверяет, что сегодня сотрудники ребенка не видели.

"Воспитатель ребенка сегодня не видела. Ей его не передавали. И его сестра признает, что оставила его на лестнице у входа, она послала его в группу", сообщила директор детсада №159, Нина Мунтяну.

Для мальчика это не первый побег - прошлым летом он точно так же исчез из дошкольного учреждения, нашли его во дворе многоэтажки неподалеку. Возвращаться в группу отказывается категорически: говорит, его обижают.

В детсаду не знают, что ответить на обвинение своего маленького воспитанника.



"Не думаю, что его обижают, как можно обидеть? Я конечно, не сижу в группе постоянно, и не могу этого знать наверняка, не могу сказать точно", сообщила директор детсада №159, Нина Мунтяну.

Случаем занялась муниципальная полиция. Виновных в том, что ребенок остался без присмотра грозит штраф в размере 900 леев или 60 часов труда на благо общества.