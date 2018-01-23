Влад Плахотнюк: Группа офицеров ФСБ отправилась в Румынию, чтобы попытаться принять меры против меня, поняв, что Интерпол отклонил все просьбы Москвы

Недавно российские специальные службы пытались оказать давление, чтобы в Румынии было открыто уголовное дело на имя Влада Плахотнюка после того, как Интерпол отказался объявить лидера ДПМ в международный розыск. Об этом заявил сам Влад Плахотнюк в интервью для портала deschide.md. Более того, политик утверждает, что встречи, проведенные в Бухаресте сотрудниками ФСБ, были организованы Ренато Усатым.

«Некоторое время назад несколько представителей ФСБ сымитировали рабочую поездку в Венгрию, Болгарию и Румынию по определенному вопросу. Однако, в действительности прибыв Бухарест, они провели там 3 дня вместо одного, как планировалось, приняли участие в нескольких встречах, организованных Усатым через своих родственников и знакомых, в надежде проникнуть в румынскую правовую систему и сделать так, чтобы было открыто дело на мое имя. Я считаю, однако, что Румыния находится на том уровне, где российские секретные службы не могут достичь успеха, применяя такие попытки политического преследования, такой фарс. Все это произошло после того, как Интерпол неоднократно отказывался от настойчивых запросов Москвы против меня. Они пытаются испробовать новые сценарии преследований, поэтому мы говорим об отчаянных действиях российских спецслужб», - сказал Влад Плахотнюк.

Лидер ДПМ также рассказал о судьбе ходатайства, поданного в Румынии адвокатами Вячеслава Платона. По его словам, власти Бухареста ясно заявили, что на его имя нет открытого дела.

«Я также официально получил этот ответ. Но если бы Платон подал жалобу против вас, то результат был бы такой же как и в моем случае, то есть провели бы проверку заявленных фактов, поскольку это юридическое обязательство. Если оказывается, что упомянутые факты являются реальными и входят в компетенцию румынских властей, то они идут дальше, если нет, тогда вопрос закрывается. Помимо того, что жалоба основана на лжи, она, конечно же, не имеет никакой связи с Румынией, и адвокаты заявителя хорошо знают, что это дело не имеетбудущего. Но его цель - исключительно медийное шоу, чтобы сказать, что на меня в Румынии открыли дело, вынудить проводить тамрасследование. Слабые дела, которыми эти люди занимаются на протяжении многих лет, надеясь, что они меня взволнуют. Они меня не волнуют, а мобилизуют. Вы помните и жалобу, поданную в Румынии против меня персонажем из Jurnal TV, чтобы потом обманывать людей, утверждая, что в отношении меня в Румынии проводится расследование. Что стало с той историей? Ничего. Они подают жалобы, чтобы у них был источник для отрицательных новостей с моим участием, потому что за столько лет уже все темы исчерпаны», - подытожил лидер ДПМ.