Россиянка 20 лет притворялась студенткой ради жилья

Из общежития одного из колледжей Санкт-Петербурга выселили женщину, которая 20 лет притворялась студенткой и занимала отдельную комнату. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

"Женщина более 20 лет назад была по знакомству заселена в комнату площадью 16 квадратных метров, не имея на то законных оснований", - говорится в сообщении.

По решению суда гражданка должна была покинуть незаконно занимаемое помещение. Несмотря на то, что у неё в собственности имеется другая жилая площадь, съезжать из общежития женщина отказывалась, ссылаясь на удобство района.

Женщина съехала только после угрозы принудительного выселения, пишет korrespondent.net