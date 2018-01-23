Влад Плахотнюк о референдуме в Бельцах: Это местное решение, которое должно уважаться, никакая центральная власть не должна вмешиваться, и не должно быть злоупотреблений

Демократическая партия Молдовы отделяет себя от всех спекуляций, возникших из-за кризиса в Бельцах. Заявление принадлежит лидеру партии, Владу Плахотнюку, который добавил, что местные политики и администрация должны сами разобраться в ситуации, и никакая другая центральная власть не должна вмешиваться и допускать злоупотребления.

«Мы не хотим ни коим образом быть вовлеченными в местную политическую и административную кризисную ситуацию. Я видел, что было решено провести референдум. Это решение советников, которое должно уважаться, это их политическое право, это действие, направленное исключительно на сотрудничество между местными властями и жителями», заявил Влад Плахотнюк в интервью для портала deschide.md. Он добавил, что в Бельцах существуют некоторые проблемы в управлении и некоторые пытаются отвлечь внимание от этого, чтобы замаскировать некомпетентность местных руководителей. Он добавил, что в Бельцах существуют некоторые проблемы в управлении и некоторые пытаются отвлечь внимание от этого, чтобы замаскировать некомпетентность местных руководителей. «Насколько я понимаю, что все началось с того, что правительство вмешалось и помогло очистить мусор в период праздников, по письменной просьбе властей Бельц. Я считаю, что правительство поступило правильно. Так же было и в Кишиневе, когда был аналогичный кризис, также надо поступать, если возникнут проблемы и в других населенных пунктах. Это замечательно, что людей не оставили праздновать в городе, полным мусора. Далее, это работа властей Бельц заниматься городом. Правительство вмешалось строго в данную кризисную ситуацию, оно не собирается управлять городом, и это не его дело», заключил лидер ДПМ. «Насколько я понимаю, что все началось с того, что правительство вмешалось и помогло очистить мусор в период праздников, по письменной просьбе властей Бельц. Я считаю, что правительство поступило правильно. Так же было и в Кишиневе, когда был аналогичный кризис, также надо поступать, если возникнут проблемы и в других населенных пунктах. Это замечательно, что людей не оставили праздновать в городе, полным мусора. Далее, это работа властей Бельц заниматься городом. Правительство вмешалось строго в данную кризисную ситуацию, оно не собирается управлять городом, и это не его дело», заключил лидер ДПМ.

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