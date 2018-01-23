В Лос-Анджелесе были названы номинанты на премию «Оскар» 2018 года. Сама церемония вручения премии состоится в ночь с 4 на 5 марта. Второй год подряд ведущим церемонии станет комик и телеведущий Джимми Киммел. На этот раз мероприятие пройдёт позднее обычного – не в конце февраля, а в начале марта, в связи с проведением XXIII Зимних Олимпийских игр, пишет filmpro.ru.
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
- «Зови меня своим именем»
- «Тёмный час»
- «Дюнкерк»
- «Прочь»
- «Леди Бёрд»
- «Призрачная нить»
- «Секретное досье»
- «Форма воды»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЁР
- Кристофер Нолан, «Дюнкерк»
- Джордан Пил, «Прочь»
- Грета Гервиг, «Леди Бёрд»
- Гильермо дель Торо, «Форма воды»
- Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить»
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ
- Гари Олдман, «Тёмные времена»
- Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»
- Дэниэл Дэй-Льюис, «Призрачная нить»
- Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»
- Дэниэл Калуя, «Прочь»
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
- Уиллем Дефо, «Проект Флорида»
- Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Сэм Роккуэл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Ричард Дженкинс, «Форма воды»
- Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
- Салли Хокинс, «Форма воды»
- Фрэнсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Марго Робби, «Тоня против всех»
- Сирша Ронан, «Леди Бёрд»
- Мэрил Стрип, «Секретное досье»
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
- Мэри Джей Блайдж, «Ферма Мадбаунд»
- Эллисон Дженни, «Тоня против всех»
- Лесли Мэнвилл, «Призрачная нить»
- Лори Меткаф, «Леди Бёрд»
- Октавия Спенсер, «Форма воды»
ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ
- «Зови меня своим именем»
- «Горе-творец»
- «Логан»
- «Большая игра»
- «Ферма Мадбаунд»
ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
- «Любовь - болезнь»
- «Прочь»
- «Леди Бёрд»
- «Форма воды»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
- «Тайна Коко»
- «Фердинанд»
- «Добытчица»
- «Ван Гог. С любовью, Винсент»
- «Босс-молокосос»
ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ
- Ферма Мадбанд
- Назови меня своим именем
- Тайна Коко
- Маршалл
-
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
- «Нелюбовь»
- «Фантастическая женщина»
- «Оскорбление»
- «О теле и душе»
- «Квадрат»
ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Стражи галактики 2»
- «Конг: Остров черепа»
- «Звёздные войны: Последние джедаи»
- «Планета обезьян: Война»
ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Тёмные времена»
- «Дюнкерк»
- «Ферма Мадбаунд»
- «Форма воды»
ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ
- «Красавица и чудовище»
- «Тёмные времена»
- «Форма воды»
- «Виктория и Абдул»
- «Призрачная нить»
ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК
- «Красавица и чудовище»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Тёмные времена»
- «Форма воды»
ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
- Abacus: Small Enough to Jail
- Faces places
- Icarus
- Last men in Aleppo
- Strong Island
ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
- DeKalb Elementary
- The Eleven O'Clock
- My nephew Emmet
- The Silent Child
- Watu Wote / All of Us
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ЛУЧШИЙ МОНТАЖ
- Малыш на драйве
- Дюнкерк
- Тоня против всех
- Форма воды
- Три билборда на границе Эббинга, Миссури
ЛУЧШИЙ ГРИМ И ПРИЧЁСКИ
- «Тёмные времена»
- «Виктория и Абдул»
- «Чудо»
ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ САУНДТРЕК
- «Дюнкерк»
- «Призрачная нить»
- «Форма воды»
- «Звёздные войны: Последние джедаи»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
ЛУЧШИЙ ЗВУК
- «Малыш на драйве»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Форма воды»
- «Звёздные войны: Последние джедаи»
ЛУЧШИЙ МОНТАЖ ЗВУКА
- «Малыш на драйве»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Форма воды»
- «Звёздные войны: Последние джедаи»
ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
- Dear Basketball
- Garden Party
- Lou
- Negative space
- Revolting Rhymes
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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авторы издания DW