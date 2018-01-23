Разработчик Facebook изобрел новую единицу времени

Один из разработчиков Facebook Кристофер Хорват изобрел новую единицу времени, которую назвал "flick" ("щелчок"). Она равна 1,705 600 000 секунды. Программист поясняет, что флик больше наносекунды, но меньше микросекунды. Открытие пригодится в первую очередь тем, кто работает с видео, сообщает CNBC.

Хорват заявил, что при создании роликов и визуальных эффектов он столкнулся с серьезными сложностями в работе.

"Когда измеряешь продолжительность кадра с помощью всем известных единиц времени, то получается, что каждый из них равен 41 666 666,669 наносекунды. Это не только некрасивая, но и неудобная цифра. При складывании таких чисел возникают сложности. Художники и программисты часто на это жалуются", — заявил разработчик Facebook.

По словам Кристофера Хорвата, изобретенный им флик применим для любой частоты кадров в видео, пишет vesti.ru

"С помощью флика каждый фрейм можно представить в виде простого четного числа. К примеру, если разрешение фильма — 24 кадра в секунду, то каждый фрейм будет длиться 29 400 000 фликов", — отметил программист.

Инструкцию по пользованию новой единицей времени Хорват опубликовал в открытом доступе.