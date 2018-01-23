В Японии из-за снегопадов пострадали более 250 человек

В японских префектурах Токио, Тиба, Сайтама и Канагава более 250 человек пострадали в результате снегопадов, еще минимум один человек погиб. Такие данные сообщают службы пожарной охраны.

Так, в префектуре Тиба машина застряла на переезде из-за снега. Водитель вышел, чтобы подтолкнуть ее или очистить путь от снега, и был насмерть сбит электропоездом.

В Токио за ночь высота снежного покрова составила 23 сантиметра, передает РИА Новости. В последний раз подобный снегопад в столице Японии наблюдали четыре года назад.

К вечеру в Токио были зафиксированы серьезные нарушения в работе транспорта. Несколько сотен человек не успели на пересадку на последнюю электричку из-за отставания в движении поездов. Железнодорожной компании Japan Railways East пришлось предоставить пассажирам поезд в качестве места для ночлега.

В токийском аэропорту Ханэда и аэропорту Нарита в префектуре Тиба рядом с Токио было отменено 337 рейсов. Только в Нарите 9 тысяч пассажиров ночевали в вестибюлях аэропорта. Представители авиакомпаний проводили выдачу еды и одеял.

В тоннеле Яманотэ в Токио остановились несколько десятков автомобилей. Водителям пришлось на время оставить свои машины и эвакуироваться через запасные выходы.

К утру вторника, 23 января, снегопад закончился, однако перебои в работе транспорта продолжаются. В некоторых школах из-за этого были отменены первые уроки.