Гражданин Молдовы пытался провезти в Европу запрещенные препараты

Сотрудники румынской пограничной полиции, задержали гражданина Республики Молдова, пытавшегося ввести на территорию Евросоюза без малого тысячу таблеток Стромбафорта и Данабола. Эти медикаменты относятся к классу стероидов, и включены в список запрещенных веществ.

По информации румынского портала bzi.ro, на пропускном пункте Албица, молдо-румынской границы, производилась рутинная проверка багажа 29-летнего гражданина РМ Андрея Ч., намеревавшегося въехать на территорию Румынии. Мужчина являлся одним из пассажиров автомобиля, зарегистрированного на территории нашей страны.

В ходе проверки багажа и автомобиля сотрудники полиции и таможенной службы обнаружили спрятанные в личных вещах Андрея Ч. 960 таблеток Стромбафорт и Данабол, которые значатся в качестве запрещенных препаратов.

Сотрудники Ясского отделения Пограничной полиции Румынии заявили, что в отношении нарушителя были применены санкции, связанные с изъятием запрещенных средств, а сам Андрей Ч., вероятнее всего будет оштрафован примерно на 130 000 молдавских леев, пишет deschide.md.