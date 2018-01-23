В ушедшем году почти 3,000 уголовных дел расследовалось Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью. Из них успешно завершены 630, и 441 дело было передано в национальные судебные органы.
92 случая связанныс торговлей людьми и сопутствующими преступлениями, 62 с незаконным оборотом наркотиков, 92 с контрабандой, и 26 – с преступлениями, связанными с уклонениями от уплаты налогов.
В результате деятельности Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью в государственный бюджет, а также, жертвам совершенных преступлений были возвращены денежные средства на общую сумму почти в 30 миллионов леев.
В том что касается возврата причиненного ущерба, оцененного в переданных в судебные инстанции страны уголовных делах, идет речь о почти 161 миллионе леев. Из установленных судом сумм материального ущерба пострадавшим было возвращено 46 миллионов 263 тысячи леев, и вместе с тем, был вынесен приговор о конфискации имущества одного из обвиняемых на общую сумму в 18 миллионов 284 тысячи леев. Общая ценность конфискованного прокурорами имущества составляет сумму почти в 124 миллиона леев, включая дела, которые будут рассмотрены в 2018 году.
В отношении уголовным дел, переданных на рассмотрение национальных судебных инстанций можно отметить, что на данный момент суды изучают более 700 уголовных дел. В тоже время было вынесено 292 приговора, в отношении 442 человек (из которых 375 мужчин, 51 женщина, 5 несовершеннолетних, и 11 юридических лиц). Среди перечисленных дел, 128 на имя 199 обвиняемых, были вынесены на основании доказательств, предоставленных следствием. Это количество составляет 45 процентов от общего числа уголовных дел, рассмотренных судебными инстанциями Республики Молдова.
В отношении примененных наказаний картина следующая: 135 обвиняемых были приговорены к реальным тюремным срокам, 140 – к условным, еще 72 были оштрафованы, и 4-ро приговорены к общественно-полезным работам.
Помимо этого в 2017 году прокуроры ПБОСОВД рассмотрели более 2400 жалоб граждан.
Руководство Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью установило несколько главных на 2018 год целей, считая необходимым и в дальнейшем обеспечение прозрачности собственной деятельности, связанной с информирование общества на предмет результатов расследования уголовных дел, а также судебных рассмотрении и решений резонансных и комплексных дел. Одной из главный целей в работе ведомства на год нынешний является обеспечение разумных сроков, связанных с ведением следствия.
Вместе с тем, такие темы как возврат ущерба, наказание виновных, противодействие контрабанде и уклонению от уплаты налогов, а также, сотрудничество со всеми государственными органами, и в первую очередь со средствами массовой информации, являются основными, наряду с перечисленными выше, и касающимися непосредственной деятельности ведомства.
В настоящее время территориальный корпус Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам состоит из Северного отделения, в котором трудятся 6 прокуроров, и Южное, штат которого состоит из 5 прокуроров, при одной вакансии.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW