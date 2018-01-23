Отчет Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью за 2017 год

В ушедшем году почти 3,000 уголовных дел расследовалось Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью. Из них успешно завершены 630, и 441 дело было передано в национальные судебные органы.

92 случая связанныс торговлей людьми и сопутствующими преступлениями, 62 с незаконным оборотом наркотиков, 92 с контрабандой, и 26 – с преступлениями, связанными с уклонениями от уплаты налогов.

В результате деятельности Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью в государственный бюджет, а также, жертвам совершенных преступлений были возвращены денежные средства на общую сумму почти в 30 миллионов леев.

В том что касается возврата причиненного ущерба, оцененного в переданных в судебные инстанции страны уголовных делах, идет речь о почти 161 миллионе леев. Из установленных судом сумм материального ущерба пострадавшим было возвращено 46 миллионов 263 тысячи леев, и вместе с тем, был вынесен приговор о конфискации имущества одного из обвиняемых на общую сумму в 18 миллионов 284 тысячи леев. Общая ценность конфискованного прокурорами имущества составляет сумму почти в 124 миллиона леев, включая дела, которые будут рассмотрены в 2018 году.

В отношении уголовным дел, переданных на рассмотрение национальных судебных инстанций можно отметить, что на данный момент суды изучают более 700 уголовных дел. В тоже время было вынесено 292 приговора, в отношении 442 человек (из которых 375 мужчин, 51 женщина, 5 несовершеннолетних, и 11 юридических лиц). Среди перечисленных дел, 128 на имя 199 обвиняемых, были вынесены на основании доказательств, предоставленных следствием. Это количество составляет 45 процентов от общего числа уголовных дел, рассмотренных судебными инстанциями Республики Молдова.

В отношении примененных наказаний картина следующая: 135 обвиняемых были приговорены к реальным тюремным срокам, 140 – к условным, еще 72 были оштрафованы, и 4-ро приговорены к общественно-полезным работам.

Помимо этого в 2017 году прокуроры ПБОСОВД рассмотрели более 2400 жалоб граждан.

Руководство Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью установило несколько главных на 2018 год целей, считая необходимым и в дальнейшем обеспечение прозрачности собственной деятельности, связанной с информирование общества на предмет результатов расследования уголовных дел, а также судебных рассмотрении и решений резонансных и комплексных дел. Одной из главный целей в работе ведомства на год нынешний является обеспечение разумных сроков, связанных с ведением следствия.

Вместе с тем, такие темы как возврат ущерба, наказание виновных, противодействие контрабанде и уклонению от уплаты налогов, а также, сотрудничество со всеми государственными органами, и в первую очередь со средствами массовой информации, являются основными, наряду с перечисленными выше, и касающимися непосредственной деятельности ведомства.

В настоящее время территориальный корпус Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам состоит из Северного отделения, в котором трудятся 6 прокуроров, и Южное, штат которого состоит из 5 прокуроров, при одной вакансии.