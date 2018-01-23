В Румынии от осложнений, вызванных гриппом, умерла 40-летняя женщина

В Румынии от осложнений, вызванных гриппом, скончалась 40-летняя женщина. Это уже третий случай летального исхода с начала года.

По словам врачей, умершая не была привита от гриппа, к тому же у неё диагностировали другие проблемы со здоровьем. Ранее от осложнений, вызваных этим недугом, скончались 15-летний подросток и 69-летняя женщина.

До сих пор в соседней стране зафиксировали 75 тысяч случаев заболевания различными инфекциями, в том числе гриппом и пневмонией. В прошлом году от осложнениий, вызванных гриппом, в Румынии скончались 25 человек.





